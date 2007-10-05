ЦИК обработал 99,99% протоколов

Центральная избирательная комиссия обработала 99,99% протоколов с результатами голосования на досрочных выборах в Верховную Раду Украины 30 сентября 2007 года.

На сайте ЦИК обнародованы следующие данные: за Партию регионов отдали свои голоса 34,36% избирателей, принявших участие в голосовании. БЮТ получил 30,72%, блок “Наша Украина – Народная самооборона” – 14,15%, Коммунистическая партия Украины - 5,39%, Блок Литвина - 3,96% голосов, Социалистическая партия - 2,86%.

Не поддержали ни одну из политических сил на выборах 2,73% избирателей.