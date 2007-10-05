Ющенко все-таки настаивает на переговорах НУ-НС и БЮТ с ПР

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает “Нашу Украину – Народную самооборону” и Блок Юлии Тимошенко сесть за стол переговоров с Партией регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал в интервью журналистам в Париже.

«Я хочу сказать, что только три политические силы могут начать эффективную перестройку украинского парламента, обеспечить эффективную работу этого института и, безусловно, наладить через диалог сотрудничество власти и оппозиции, подчеркиваю власти и оппозиции», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

В.ЮЩЕНКО отметил, что на парламентских выборах победила помаранчевая коалиция. «Это та конфигурация, которая может сформировать на базе 228 голосов парламентское большинство. Это правда. Поэтому мы говорим, что демократия в Украине победила», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

В то же время по словам главы государства, нельзя отбрасывать и того факта, что «политические оппоненты набрали одну треть голосов».

В.ЮЩЕНКО заметил, что необходимо понимать, что их действия могут быть разными. Это касается и вопроса регистрации их народными депутатами, принятия присяги.

В.ЮЩЕНКО считает, что необходимо сесть с ними за стол переговоров и найти понимание для обеспечения стабильной работы парламента. «Сегодня для того, чтобы украинский парламент работал эффективно, и украинское правительство в том числе, есть два ключа. Не один, не или-или, а только два ключа – которые открывают работу украинского парламента и обеспечивают стабильность работы украинской власти», - сказал Президент, заметив, что именно поэтому он и говорит о ключевой ответственности трех политических сил за стабилизацию ситуации в государстве и в том числе в украинском парламенте. Он подчеркнул, что без диалога он не видит возможностей для нормальной работы парламента. «Поэтому всех политиков, которые заявляют, что они не будут ни с кем говорить или там, переговоры вести, я попросил бы забрать эти заявления назад и садиться за стол переговоров. И сегодня переговоры начались», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он повторил свой тезис, что необходимо обеспечить нормальное сосуществование власти и оппозиции и, возможно, даже для этого предоставить определенные должности в парламенте и правительстве для оппозиции. Он считает, что целесообразность этих шагов покажут переговоры. Но «на первом этапе я хочу отметить, что за стол переговоров должны сесть все ключевые игроки”.

Отвечая на вопросы французской прессы, возможна ли ситуация, при которой правительство снова возглавит представитель Партии регионов, В.ЮЩЕНКО заметил, что «все покажут переговоры».