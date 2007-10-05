Тимошенко наконец опубликовала сиротскую декларацию о доходах (фото)
16:40, 05 октября 2007Политика
8319 0
Просто плакать хочется...
За 2006 год лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заработала 160 тыс. 275 грн.
Фотокопия соответствующей декларации об имуществе и доходах размещена на «Украинской правде».
В соответствии с декларацией именно отмеченная сумма составляет ее заработную плату на протяжении 2006 года. Других доходов Ю.Тимошенко не имела.
Кроме того, в соответствии с документом Ю.Тимошенко не владеет никаким собственным недвижимым имуществом, автомобилями, банковскими счетами или ценными бумагами.
Декларация подписана Ю.Тимошенко 16 апреля 2007 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter