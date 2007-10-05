Ющенко во Франции сказал: прошли те времена
Президент встречался с Саркози
|Виктор ЮЩЕНКО, Николя САРКОЗИ и Билл КЛИНТОН. Фото AP
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня после встречи в Париже с Президентом Франции Николя САРКОЗИ.
В.ЮЩЕНКО назвал оптимистичной дискуссию между ним и Н.САРКОЗИ относительно европейских перспектив Украины.
«Я уверен, что мы стоим на пороге очень интересных и важных инициатив, абсолютно оптимистичных с точки зрения украинской перспективы, украинских надежд и украинских движений в направлении диалога с Евросоюзом», - подчеркнул Президент.
Он также выразил мнение, что Франция изменила свою позицию в отношении перспектив членства Украины в Евросоюзе: «Прошли те времена».
Также В.ЮЩЕНКО рассказал, что в ходе встречи с Н.САРКОЗИ они касались вопроса внутриполитической ситуации в Украине.
В.ЮЩЕНКО отметил, что украинским вопросом сегодня все интересуются и, безусловно, во Франции.
После встречи с Президентом Франции В.ЮЩЕНКО возвращается в Киев.