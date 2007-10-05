Ющенко во Франции сказал: прошли те времена

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что Франция будет поддерживать европейские стремления Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня после встречи в Париже с Президентом Франции Николя САРКОЗИ.

В.ЮЩЕНКО назвал оптимистичной дискуссию между ним и Н.САРКОЗИ относительно европейских перспектив Украины.

«Я уверен, что мы стоим на пороге очень интересных и важных инициатив, абсолютно оптимистичных с точки зрения украинской перспективы, украинских надежд и украинских движений в направлении диалога с Евросоюзом», - подчеркнул Президент.

Он также выразил мнение, что Франция изменила свою позицию в отношении перспектив членства Украины в Евросоюзе: «Прошли те времена».

Также В.ЮЩЕНКО рассказал, что в ходе встречи с Н.САРКОЗИ они касались вопроса внутриполитической ситуации в Украине.

В.ЮЩЕНКО отметил, что украинским вопросом сегодня все интересуются и, безусловно, во Франции.

После встречи с Президентом Франции В.ЮЩЕНКО возвращается в Киев.