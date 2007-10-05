Жвания: письмо к Ющенко не означает раскола в НУ-НС

В переговорах о создании коалиции участвуют Вячеслав КИРИЛЕНКО, Юрий ЛУЦЕНКО и Борис ТАРАСЮК от «Нашей Украины - Народной самообороны» и Юлия ТИМОШЕНКО, Александр ТУРЧИНОВ, Иосиф ВИНСКИЙ - от БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил представитель «Народной самообороны» Давид ЖВАНИЯ.

По его словам, обсуждаются все вопросы, связанные с формированием коалиции.

Д.ЖВАНИЯ отметил, что ему ничего не известно о возможных предложениях о сотрудничестве, которые могли поступать «Народной самообороне» от представителей Партии регионов.

Д.ЖВАНИЯ напомнил, что члены "НС" подписали письмо к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, в котором подтвердили свою готовность формировать коалицию с БЮТ и, возможно, с Блоком Литвина.

Он добавил, что это письмо подписали все члены "НС", которые на данный момент по списку НУ-НС проходят в парламент.

Также Д.ЖВАНИЯ напомнил, что подобные заявления ранее подписали и члены партии «Наша Украина».

Таким образом, по его словам, «никаких угроз раскола быть не может».

Как сообщал УНИАН, сегодня по поручению Президента проходят переговоры между НУ-НС и БЮТ о формировании коалиции.

Как заявил 5 октября один из лидеров БЮТ А.ТУРЧИНОВ, блок располагает информацией о том, что представители Партии регионов пытаются подкупить некоторых членов НУ-НС, чтобы те не голосовали за назначение Ю.ТИМОШЕНКО премьер-министром.