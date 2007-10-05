В НУ-НС не согласны с позицией Ющенко

Группа «Народная самооборона» в составе избирательного блока «Наша Украина – Народная самооборона» подтверждает свою принципиальную и неизменную позицию за создание в новоизбранной Верховной Раде VI созыва демократической коалиции в составе Блоков Юлии Тимошенко и НУ-НС.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении «Народной самообороны».

Члены группы отмечают, что только такая коалиция будет отвечать волеизъявлению избирателей, проголосовавших за НУ-НС.

Группа напоминает, что Политсовет блока «Наша Украина – Народная самооборона» давно принял решение о создании парламентского большинства исключительно с БЮТ.

Члены группы «Народная самооборона» подписали письмо к Президенту, в котором выражают свое несогласие с предложением привлечь Партию регионов к переговорам о создании коалиции в Верховной Раде VI созыва. Это письмо подписали все без исключения представители «Народной самообороны».

Как сообщал УНИАН, 3 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предложил всем политическим силам, прошедшим в парламент, начать консультации относительно формирования коалиции.

4 октября лидер блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что кандидаты в народные депутаты от “Народной самообороны” принципиально выступают за создание демократической коалиции с БЮТ с возможным приобщением Блока Литвина.

В то же время Партия регионов предлагает создать «широкую» коалицию.