Через год-полтора снова будут парламентские выборы?

Политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир ФЕСЕНКО не исключает, что в Верховной Раде VI созыва не будет создана никакая коалиции и через год-полтора снова состоятся парламентские выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом политолог сказал во время круглого стола в Киеве.

По его словам, судя по результатам выборов, в парламенте должна быть создана коалиция с участием БЮТ и НУ-НС.

В то же время он отметил, что основной задачей выборов для Президента Украины было не допустить возможности конституционного большинства в прошлой ВР, но в то же время на выборах получить больше голосов, чем БЮТ и не допустить Юлию ТИМОШЕНКО к должности премьер-министра Украины.

По его словам, президентская сторона по сути проиграла эти выборы, и достаточно достоверным является все-таки создание коалиции БЮТ и НУ-НС, и, возможно, Блока Литвина.

В то же время политолог не исключает возможности раскола в НУ-НС и свыше 30 народных депутатов войдут в широкую коалицию с участием Партии регионов, Блока Литвина и, возможно, КПУ.

В то же время он не исключает вариант, что 20-30 представителей НУ-НС в ВР не захотят голосовать за премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО. По его словам, в результате коалиции не будет, Виктор ЯНУКОВИЧ и его правительство будет иметь статус исполняющего обязанности. Он также считает, что «такое ослабленное правительство» выгодно Президенту Украины В.ЮЩЕНКО.

В.ФЕСЕНКО отметил, что «без коалиции парламент может существовать». По его словам, в этой ситуации возможны еще одни досрочные парламентские выборы через год-полтора. В то же время политолог допустил, что в ближайшее время такие выборы не могут состояться, поскольку «спонсоры политических партий и блоков не вынесут еще одних выборов».

При этом другой участник круглого стола, представитель Партии регионов Михаил ЧЕЧЕТОВ отметил, что по его информации спонсоры «помаранчевих» им сказали «вы можете рты разевать, как хотите, но мы больше бумажники открывать не будем».