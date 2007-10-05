Мороз говорит о фальсификациях, но делать ничего не будет

Лидер Соцпартии Александр Мороз не собирается обжаловать результаты выборов, однако убежден в их неконституционности.

Об этом он сказал журналистам в Одессе, сообщает пресс-служба СПУ.

"В этих условиях надеяться на правовое решение споров об организации и последствиях голосования напрасно. Социалистическая партия Украины не намерена этим заниматься, однако убеждена, что выборы были антиконституционными, авантюрными, фальшивыми – такими, которые не могут политически признаваться всеми, кто уважает Конституцию и законы Украины", - сказал Мороз.

По его убеждению, результаты выборов "еще больше поляризуют общество, несут угрозу его стабильности и ставят перед представителями политических сил и структур власти, в первую очередь перед президентом Ющенко, вопрос об их ответственности за развитие событий и эффективность функционирования власти".

Мороз также считает, что выборы нужные были для "создания условий для распределения интересов бизнес-групп разной политической ориентации под патронатом института президента, достижения доминирующего влияния политических сил, которые выдают себя за опору Ющенко и ведут ту же подготовку к следующей президентской кампании".

Кроме того, по его мнению, эти силы стремятся изменить Конституцию ради "юридического оформления авторитарной модели управления".

Мороз также отметил, что выборы имели целью "вытеснение из парламента социалистов как условия обеспечения обозначенных задач".

"Способом достижения поставленной цели была фальсификация выборов путем вбрасывания бюллетеней за граждан, которые находятся за границей (по официальным данным в списках незаконно числилось около 3 млн. граждан, которые находились за пределами Украины), завышение количества избирателей, которые приняли участие в голосовании, прямой подкуп избирателей и членов избирательных комиссий, применение разных форм админресурса, проведение агитации против СПУ в день выборов, подтасовка данных об итогах голосования", - считает он.

Украинская правда