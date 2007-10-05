Кто тормозит итоги выборов: Блок Тимошенко или 5 крымских участков?

Центральная избирательная комиссия на протяжении дня рассчитывает получить протоколы о голосовании в территориальном округе №1 (Симферополь).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам член ЦИК Александр ЧУПАХИН.

«Сегодня с утра окружная избирательная комиссия продолжила работу по повторному подсчету голосов, и сегодня планирует составить протоколы по всем пяти участкам, возможно даже через несколько часов», - сказал А.ЧУПАХИН.

По его словам, инициатором судебных исков по признанию выборов недействительными на нескольких участках в этом округе выступил Блок Юлии Тимошенко.

«В соответствии с законом, окружная избирательная комиссия не обязана ожидать решения суда, если только суд не примет решение о запрете на составление протокола», - добавил А.ЧУПАХИН.

Он также сообщил, что в территориальном избирательном округе №8 также было подано 14 судебных исков о признании выборов недействительными на нескольких участках. «Но результаты голосования по этим участкам не повлияли на результаты выборов в округе, и окружная избирательная комиссия уже составила протокол», - отметил член ЦИК.

По его словам, на данный момент в Центризбиркоме обработано 182 протокола ОИК с учетом их повторной подачи.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро сегодняшнего дня в Центральную избирательную комиссию не поступили данные протоколов пяти участковых избирательных комиссий, расположенных в Симферополе.

По трем из названных участков рассматриваются жалобы в суде, на двух участках происходит пересчет голосов.

Со вчерашнего вечера в ЦИК обработано 99,98% протоколов участковых комиссий.

***

Около половины из 187 участковых комиссий Севастопольского ТИО до поздней ночи (до 00.15 4 октября) составляли дополнительные, уточненные протоколы, в которых вместо черточек проставляли нули.

Как сообщил УНИАН член окружной избирательной комиссии ТИО №225 Владимир ДЕРЯБКИН, оба этих протокола участковых комиссий повезут в Киев. „То есть, это чисто формальная задержка, здесь нельзя ничего схимичить, на количество голосов это не влияет”.

Кроме того, как отметил член окружкома „те печатные инструкции ЦИК, в которых указывается, что в протоколе должен быть именно ноль, а не черточка, то ли не доходили в Севастополь, или же нам этого не доводили, и работали втемную. Этими инструкциями как бы подкладывали мину замедленного действия. Ведь претензии участковым комиссиям стали предъявлять в последний момент, вместо того, чтобы сказать это хотя бы тогда, когда отправляли членов УИК делать уточнение протоколов”.

Как добавил В.ДЕРЯБКИН, на днях приезжал в Севастополь член ЦИК, куратор города Александр ЧУПАХИН (квота СПУ). „Он побыл здесь с полчаса, встретился тет-а-тет с председателем ОИК (Галиной МАРТЫНЕНКО, квота КПУ), раньше же так не было, куратор собирал комиссию, и каждый член окружкома мог хотя бы в лицо увидеть куратора, задать вопросы”, - сказал В.ДЕРЯБКИН.

По его словам, в ближайшее время должно продолжится заседание ОИК, которое началось в 22 часа 30 сентября. Однако, отметил он, этому и последующему отправлению протокола с „мокрой” печатью в Киев мешает то, что ОИК из-за „несогласия” компьютера не может в электронном виде получить номер этого протокола. Как объяснил В.ДЕРЯБКИН, в связи с тем, что из Киева был недовезен один из полученных там 315 тысяч бюллетеней, сейчас происходит сбой, компьютер „не дает” номера протокола. „Як только компьютер даст нам номер электронного протокола, тогда мы переносим его на бумажный протокол и стартуем в Киев”, - сказал член ОИК.