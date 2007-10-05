Турчинов о квотах в правительстве для Литвина и для бело-синих

В случае присоединения к демократической коалиции в составе Блока Юлии Тимошенко и блока “Наша Украина – Народная самооборона” третьей политической силы, квотное распределение должностей в правительстве будет пересмотрено.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга сообщил руководитель избирательного штаба БЮТ Александр ТУРЧИНОВ.

А.ТУРЧИНОВ отметил, что на данный момент Блок Юлии Тимошенко не против того, чтобы к демократической коалиции присоединился Блок Литвина. Он напомнил, что согласно ранее подписанному договору между БЮТ и НУ-НС, должности в правительстве предусматривалось распределять по принципу 50 на 50.

При этом А.ТУРЧИНОВ отметил, что на данное время БЮТ не давал Блокуа Литвина никаких кадровых предложений для того, чтобы эта политическая сила вошла в состав коалиции.

По его словам, представителям Блока Литвина было предложено самим определиться с должностями, какие они хотят занимать в новом составе правительства.

«Пока ЛИТВИН эти предложения не озвучивал, поскольку взял время на анализ ситуации», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он также отметил, что в случае присоединения к демократической коалиции Блока Литвина, БЮТ потеряет возможность выдвигать своих представителей на некоторые должности в правительстве. «Но для нас главное - укрепление коалиции», - подчеркнул А.ТУРЧИНОВ.

При этом он отметил, что даже без входа Блока Литвина в коалицию, БЮТ и НУ-НС имеют в новом составе парламента более 226 депутатских мандатов.

«Уверен, что НУ-НС выполнит соглашение, и коалиция демократических сил будет сформирована», - сказал он.

Кроме того, А.ТУРЧИНОВ заявил, БЮТ имеет информацию, что представители Партии регионов пытаются подкупить некоторых членов НУ-НС, чтобы те не голосовали за назначение Юлии ТИМОШЕНКО премьер-министром.

Он также отметил, что консультации между БЮТ и НУ-НС по созданию коалиции не прекращались, но речь, по его словам, идет не о кадровых вопросах, а о некоторых организационных моментах. А.ТУРЧИНОВ в очередной раз отметил, что официально о создании коалиции будут поставлены в известность после предания огласке официальных результатов выборов.

Отвечая на вопрос журналистов, как БЮТ относится к инициативе Президента предложить представителям оппозиции некоторые должности в новом правительстве, А.ТУРЧИНОВ отметил, что БЮТ не против того, чтобы один представитель от оппозиции имел доступ к определенным документам и выражал позицию оппозиции. При этом, по словам А.ТУРЧИНОВА, речь не идет о том, чтобы представитель оппозиции официально занимал какую-то должность.