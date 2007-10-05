Павленко: перспектив создания “широкой” коалиции нет

Председатель Житомирской областной государственной администрации Юрий ПАВЛЕНКО убежден в создании демократической парламентской коалиции.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту УНИАН.

Ю.ПАВЛЕНКО отметил, что перспектив создания “широкой” коалиции между блоком “Наша Украина – Народная самооборона” и Партией регионов нет.

По его словам, “в парламенте будет создана демократическая коалиция в составе НУ-НС и Блока Юлии Тимошенко, к которой, возможно, присоединится Блок Литвина”.

Как сообщал УНИАН, 3 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предложил всем политическим силам, которые прошли в парламент, начать консультации относительно формирования коалиции.

4 октября лидер блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что кандидаты в народные депутаты от “Народной самообороны” принципиально выступают за создание демократической коалиции с БЮТ с возможным присоединением Блока Литвина.

В то же время Партия регионов предлагает создать «широкую» коалицию.