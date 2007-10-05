Павленко: перспектив создания “широкой” коалиции нет
Комментарий 7-го номера списка НУ-НС
|Юрий Павленко
Об этом он заявил в комментарии корреспонденту УНИАН.
Ю.ПАВЛЕНКО отметил, что перспектив создания “широкой” коалиции между блоком “Наша Украина – Народная самооборона” и Партией регионов нет.
По его словам, “в парламенте будет создана демократическая коалиция в составе НУ-НС и Блока Юлии Тимошенко, к которой, возможно, присоединится Блок Литвина”.
Как сообщал УНИАН, 3 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предложил всем политическим силам, которые прошли в парламент, начать консультации относительно формирования коалиции.
4 октября лидер блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что кандидаты в народные депутаты от “Народной самообороны” принципиально выступают за создание демократической коалиции с БЮТ с возможным присоединением Блока Литвина.
В то же время Партия регионов предлагает создать «широкую» коалицию.