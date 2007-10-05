Как правильно: Мороз не встречался с Ющенко или Ющенко не встречался с Морозом
Объясняет Иван Бокий
|Иван БОКИЙ
Как сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ, И.БОКИЙ спросил: "А зачем ему встречаться? Разве можно порядочному человеку встречаться с человеком, который молится Богу, а в душе держит дулю?".
Но, по словам И.БОКОГО, А.МОРОЗ встречался с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ. "Ну, с премьером, конечно. Это же нормально. Одна коалиция. Но что премьер? Командует парадом известно кто. И организаторы известны. А сколько испорчено бюллетеней!", - сказал И.БОКИЙ.
"При нас люди проголосовали, а рядом ставили вторую галочку - и тогда уже бюллетень не годится. Четыре-пять процентов на многих участках было испорчено...", - пожаловался социалист.
И.БОКИЙ подтвердил, что СПУ не считает ошибкой формирование коалиции с Партией регионов и Коммунистической партией, поскольку "они поддержали Соцпартию в конституционной реформе, в земельном вопросе, в реформе местного самоуправления".
"Да и работать с "Регионами" было легче. Мы нормально понимали друг друга и не было тех дрязг, которые были в помаранчевой коалиции", - отметил лидер фракции СПУ 5-го созыва.