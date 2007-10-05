Как правильно: Мороз не встречался с Ющенко или Ющенко не встречался с Морозом

Лидер Социалистической партии, председатель Верховной Рады 5-го созыва Александр МОРОЗ не встречался с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, поскольку "им не о чем говорить", заявил лидер фракции СПУ в ВР 5-го созыва Иван БОКИЙ в интервью "Газете по-украински".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ, И.БОКИЙ спросил: "А зачем ему встречаться? Разве можно порядочному человеку встречаться с человеком, который молится Богу, а в душе держит дулю?".

Но, по словам И.БОКОГО, А.МОРОЗ встречался с премьер-министром Виктором ЯНУКОВИЧЕМ. "Ну, с премьером, конечно. Это же нормально. Одна коалиция. Но что премьер? Командует парадом известно кто. И организаторы известны. А сколько испорчено бюллетеней!", - сказал И.БОКИЙ.

"При нас люди проголосовали, а рядом ставили вторую галочку - и тогда уже бюллетень не годится. Четыре-пять процентов на многих участках было испорчено...", - пожаловался социалист.

И.БОКИЙ подтвердил, что СПУ не считает ошибкой формирование коалиции с Партией регионов и Коммунистической партией, поскольку "они поддержали Соцпартию в конституционной реформе, в земельном вопросе, в реформе местного самоуправления".

"Да и работать с "Регионами" было легче. Мы нормально понимали друг друга и не было тех дрязг, которые были в помаранчевой коалиции", - отметил лидер фракции СПУ 5-го созыва.