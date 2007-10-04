ЦИК решила не ждать протоколы с 8-ми участков Симферополя

Центральная избирательная комиссия объявила перерыв в своем заседании до утра 5 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, на данный момент ЦИК обработала протоколы по результатам голосования со 166 окружных избирательных комиссий.

По состоянию 22.15 на сайте ЦИК обнародованы такие данные: Центральная избирательная комиссия обработала 99,97% протоколов с результатами голосования на досрочных выборах в Верховную Раду Украины 30 сентября 2007 года.

По данным ЦИК, за Партию регионов отдали свои голоса 34,36% избирателей, принявших участие в голосовании. БЮТ получил 30,72%, блок “Наша Украина – Народная самооборона” – 14,16%, Коммунистическая партия Украины - 5,39%, Блок Литвина - 3,96% голосов, Социалистическая партия - 2,86%.

Не поддержали ни одну из политических сил на выборах 2,73% избирателей.

До сих пор ЦИК не получила протоколы с 8-ми участков избирательного округа № 1 (г. Симферополь). По информации пресс-службы ЦИК, касательно некоторых из этих участков на данный момент рассматриваются жалобы в судах. Всего на этих 8-ми участках проголосовали около 6 тысяч избирателей.