Украина начала снижать потребление российского газа

Украина начала снижать потребление природного газа, поставляемого в республику "Газпромом", сообщила пресс-служба российского газового холдинга.

"Так, если 1 октября суточный объем отбора газа, предназначенного для украинских потребителей, составил 158,1 миллиона кубометров, то 2 октября он сократился до 142,9 миллиона кубометров, а 3 октября - упал до 122,1 миллиона кубометров", - цитирует сообщение «Газпрома» РИА Новости.

Как сообщалось, в настоящее время задолженность украинской стороны за поставленный "Газпромом" газ составляет более 1,3 миллиарда долларов. Во вторник, 2 октября, российский газовый концерн предупредил Украину, что может начать сокращение поставок в случае непогашения долга в октябре. 3 октября стороны договорились о том, что задолженность будет погашена до 1 ноября.

При этом первый вице-премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил, что страна обладает достаточными запасами газа на ближайшие полгода работы всей украинской экономики. По его словам, в подземных газохранилищах страны к предстоящей зиме накоплено уже 32 миллиарда кубометров газа, при том, что в месяц Украина расходует в среднем 4 миллиарда кубометров газа, а в случае суровой зимы будет расходовать до 8 миллиардов кубометров.

На рубеже 2005-2006 годов конфликт вокруг цен на газ для Украины привел к его кратковременному отключению и сбою поставок в Европу.

Первый вице-премьер РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ заявил, что из-за текущих "газовых проблем" России и Украины европейские потребители российского природного газа не пострадают.

Поставками российского и среднеазиатского газа на Украину занимается швейцарская трейдинговая компания RosUkrEnergo, 50% в которой принадлежит "Газпрому". Закупает у RosUkrEnergo газ "Нафтогаз Украины", являющийся акционерной компанией с госучастием.

Российский "Газпром" установил с 2006 года цену на газ для Украины в размере 230 долларов за тысячу кубометров. Благодаря привлечению посредника - компании RosUkrEnergo, которая смешивает в трубе российский газ со среднеазиатским - цена на границе составила 95 долларов за тысячу кубометров. С 1 января 2007 года в связи с удорожанием туркменского газа (до 100 долларов за тысячу кубометров) цена для Украины поднялась до 130 долларов. В 2008 году, по прогнозу украинского правительства, цена составит 143 доллара. По неофициальным данным, цена может возрасти до 180 долларов.