Тройки лидеров досрочных парламентских выборах по областям (%)

По данным Центральной избирательной комиссии, наибольшее количество голосов в областях и городах Киеве и Севастополе получили (в процентах):

Крым - Партия регионов (60.98), НУНС (8.26), КПУ (7.60)

Винницкая - БЮТ (49.97), НУНС (18.59), ПР (12.55)

Волынская - БЮТ (57.59), НУНС (19.99), ПР (6.72)

Днепропетровская - Партия регионов (48.15), БЮТ (20.93), КПУ (7.62)

Донецкая - Партия регионов (72.05), СПУ (8.03), КПУ (6.05)

Житомирская - БЮТ (37.00), ПР (22,41), НУНС (15.12)

Закарпатская – НУНС (31.11), БЮТ (20.85), ПР (19.76)

Запорожская - Партия регионов (55.46), БЮТ (14.66), КПУ (8.30)

Ивано-Франковская - БЮТ (50.67), НУНС (36.78), ВО "Свобода" (3.41)

Киевская - БЮТ (53.38), НУНС (15.12), ПР (13.04)

Кировоградская - БЮТ (37.57), ПР (26.99), НУНС (11.67)

Луганская - Партия регионов (73.53), КПУ (8.48), БЮТ (5.10)

Львовская - БЮТ (50.38), НУНС (36.02), ПР (4.19)

Николаевская - Партия регионов (54.40), БЮТ (16.60), КПУ (7.18)

Одесская - Партия регионов (52.22), БЮТ (13.72), СПУ (7.23)

Полтавская - БЮТ (37.86), ПР (24,75), НУНС (14.05)

Ровенская - БЮТ (50.97), НУНС (20.76), ПР (10.41)

Сумская - БЮТ (44.45), НУНС (20.74), ПР (15.69)

Тернопольская - БЮТ (51.57), НУНС (35.16), ВО "Свобода" (3.44)

Харьковская - Партия регионов (49.61), БЮТ (16.36), КПУ (8.28)

Херсонская - Партия регионов (43.23), БЮТ (23.06), КПУ (9.09)

Хмельницкая - БЮТ (48.16), НУНС (18.71), ПР (14.05)

Черкасская - БЮТ (47.03), ПР (15.50), НУНС (15.25)

Черновицкая - БЮТ (46.17), НУНС (20.32), ПР (16.79)

Черниговская - БЮТ (41.92), ПР (20.72), НУНС (14.85)

г. Киев - БЮТ (46.18), НУНС (15.79), ПР (15.04)

г. Севастополь - Партия регионов (64.53), КПУ (10.3), ПСПУ (6,64)

* * *

Партия регионов вошла в "тройку" во всех областях, кроме Ивано-Франковской, где она 4-я (2.95)

БЮТ вошел в "тройку" во всех областях, кроме Крыма, Донбаса и г. Севастополь, где он 4-й (соответственно, 6.93, 3.92 и 5.01)

НУНС стал 4-м в Днепропетровской, Николаевской, Одесской Харьковской и Херсонской областях (соответственно, 6.32, 5.83, 6.49, 8.10, 9.07), 5-м на Запорожье, 6-м на Донеччине и Луганщине, 7-м - в г. Севастополь.

КПУ стала 4-й в Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черниговской областях (соответственно, 4.96, 6.43, 6.48, 5.81, 6.65), 5-й в семи областях и Киеве, 6-7-й в пяти областях.

У Блока Литвина 9 четвертых мест (включая Киев), 14 - пятых, 3 - шестых и одно седьмое (Донецкая). Наилучший показатель принесла родная Литвину Житомирщина - 8.29.

СПУ стала 4-й в Черновицкой области и дважды 5-й (Закарпатье, Севастополь). За исключением пяти седьмых мест (Крым, Днепропетровск, Луганск, Львов, Николаев) все остальные - шестые.

Места ПСПУ растянулись от 3-го в Севастополе, 4-го на Луганщине и 5-го на Донеччине и в Крыму до 15-го (Тернополь) и 16-го (Закарпатье).

ВО "Свобода", кроме "бронзы" на Ивано-Франковщине и Тернопольщине, получила 4-е место на Львовщине. Все другие места - от нескольких седьмых до двух 16-х в Крыму.

Ровные места (от 8-х до 12-х) имеют Партия зеленых и блок Людмилы Супрун (последний, кроме Закарпатья, Луганщины и Донеччины).