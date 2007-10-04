Что показали результаты НУ-НС в Донецкой области?

Результат блока "Наша Украина - Народная самооборона" в Донецкой области подтвердил, что работать здесь нужно постоянно, а не только перед выборами. Об этом заявил руководитель Донецкого областного штаба избирательного блока "Наша Украина - Народная самооборона" Зиновий ШКУТЯК сегодня на пресс-конференции в Донецке.

Как передает корреспондент УНИАН, З.ШКУТЯК констатировал, что блок не имеет популярности в регионе, потому что его активисты "не присутствуют и не говорят" с донетчанами. "Мы тут фактически не присутствовали. Нашу позицию фактически никто не знает. Информация, которой донетчане располагают, она очень часто неправильная, не соответствует действительности", - сказал он.

В то же время З.ШКУТЯК обвинил Партию регионов в "полной монополизации политической мысли" в Донецкой области.

"Сегодня фактически политическая мысль на Донетчине полностью монополизирована Партией регионов. И даже те партии, которые есть - Коммунистическая, Социалистическая, Прогрессивных социалистов - это сателлиты Партии регионов. И эта монополизация политической мысли оказывает донетчанам серьезную медвежью услугу", - считает З. ШКУТЯК.

По его словам, "лозунг этой монопольной политической мысли "Разделить и властвовать!". "Потому что они прекрасно понимают, что когда здесь наступит плюрализм мнений, когда люди будут иметь честную информацию, их политическая сила утратит этот монополизм", - уверен З.ШКУТЯК.

Он также выразил убеждение, что блок НУ-НС "должен работать здесь постоянно". "Результат выборов в Донецкой области подтвердил, что мы должны работать здесь постоянно, а не только перед выборами. Мы будем больше доводить свое мнение здесь, и стараться, чтобы люди его поняли", - заключил З.ШКУТЯК.

*** По данным ЦИК, за блок "Наша Украина - Народная самооборона" в Донецкой области на досрочных парламентских выборах 30 сентября проголосовали 1,63% избирателей.