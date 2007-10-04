ЦИК обработала 99,97% протоколов
18:24, 04 октября 2007Политика
1008 0
ПР - 34,36, БЮТ - 30,72, НУНС - 14,16
Центральная избирательная комиссия по состоянию на 18.02 обработала 99,97% протоколов с результатами голосования на досрочных выборах в Верховную Раду Украины 30 сентября 2007 года.
Как передает корреспондент УНИАН, по данным ЦИК, за Партию регионов отдали свои голоса 34,36% избирателей, принявших участие в голосовании. БЮТ получил 30,72%, блок “Наша Украина – Народная самооборона” – 14,16%, Коммунистическая партия Украины - 5,39%, Блок Литвина - 3,96% голосов, Социалистическая партия - 2,86%.
Не поддержали ни одну из политических сил на выборах 2,73% избирателей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter