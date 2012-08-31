Представитель партии «Молодь до влади» ушла с ОИК из-за преклонного возраста

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании комиссии заявил заместитель председателя комиссии Артем Гриценко.

По его словам, В.Лашко, выдвинутая партией "Молодь до ВЛАДИ", заявила, что заявление написала и не будет работать.

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Ранее В.Лашко заявляла журналистам, что она находится в преклонном возрасте, не умеет пользоваться компьютерной техникой и не сможет выполнять роль секретаря комиссии.

«Мы ей звоним, чтобы узнать ответ на заявление. Она "сбрасывала" сначала звонки, потом телефон отключила. Наш член комиссии сходил к ней домой. Он видел, что она дома, но она ему не открыла дверь", - сказал А.Гриценко.

Он также сообщил: "Что касается председателя комиссии (подал заявление о сложении полномочий по состоянию здоровья - УНИАН), то его заявление написано 29 сентября и ЦИК ее зарегистрировал. Из Киева ему пришла телеграмма, что он не председатель. Когда нам назначат нового председателя пока не известно. Думаю, в ближайшие дни ЦИК назначит нам новых руководителей и членов комиссии".

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Также сегодня на заседании окружной комиссии новым заместителем председателя комиссии объявили, выдвинутого Либеральной парией Украины, Артема Гриценко, которого ЦИК назначил вместо Натальи Ошмариной.

Всего в состав ОИК №146 входит 18 человек.

Как сообщал УНИАН, председатель окружной избирательной комиссии №146, 80-летний представитель Христианско-демократической партии Украины, Евгений Габелков сложил с себя полномочия по состоянию здоровья. До назначения нового председателя вести заседания будет заместитель председателя комиссии. На время подачи заявления Е.Габелковым, заместителем была представитель Либеральной партии Украины Наталья Ошмарина.

Секретарь кременчугского горсовета Василий Ивко высказал опасения, что председателем ОИК может стать один из 4-х иногородних членов комиссии. "В комиссии 3 жителя Крыма, один — из Киева и одна из Полтвы. Они отказываются работать в ОИК в Кременчуге. Если рулетка выпадет на них, то снова придется обращаться в ЦИК»,- сказали в мэрии.