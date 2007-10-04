Литвин требует парламент, налоговую, границу и Киев?

Лидер одноименного блока Владимир Литвин видит себя спикером парламента, а своих соратников по блоку – на посту главы государственной налоговой администрации Украины и Киевского городского головы.

Об этом сообщает "Обком"со ссылкой на "ЛигуБизнесИнформ". Как стало известно из достоверных источников, именно такие требования выдвигает В. Литвин в ходе закрытых консультаций с лидерами политических сил, прошедших в новый парламент.

В частности, указанный список должностей впервые был предьявлен В. Литвиным во время встречи с Президентом Украины, а затем – на встрече с Юлией Тимошенко. Требования к Партии регионов со стороны В. Литвина были такими же.

При этом, по информации источника, на посту председателя парламента В. Литвин видит себя лично, на посту главы ГНАУ настаивает оставить нынешнего руководителя Анатолия Брезвина (А. Брезвин является членом депутатской фракции Народного блока Литвина в Киевсовете).

На первые позиции в Киеве претендует пятый номер списка Литвина и главный финансист избирательной кампании блока, глава Шевченковской райгосадминистрации Виктор Пилипишин. Кроме того, пакет «портфельных» требований В. Литвина предусматривает сохранение за его родным братом Николаем Литвиным должности руководителя Государственной пограничной службы.

По информации источников, все политические силы считают требования В. Литвина, мягко говоря, завышенными, как для партии которая набрала неполных 4%, однако сам Литвин пока не сдается.

Напомним, сегодня в интервью журналистам по итогам консультаций с Партией регионов Литвин заявил, что его не интересуют должности, а интересует будущее страны, и заверил, что не будет присоединяться в какой-либо коалиции ради должностей.