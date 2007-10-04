Переговоры между Партией регионов и НУ-НС не состоялись

Переговоры между представителями Партии регионов и блока “Наша Украина – Народная самооборона”, которые были запланированы на четверг, не состоялись.

Как сообщил журналистам руководитель пресс-службы Партии регионов Игорь НИКИТЮК, Партия регионов в закрытом режиме проводит консультации с политическими силами, которые согласно результатам выборов проходят в парламент. Он добавил, что об их результатах будет сообщено позже.

Партия регионов начала неофициальные консультации относительно создания коалиции, и сегодня планирует встретиться с представителями блока “Наша Украина – Народная самооборона”. Об этом сообщила журналистам один из лидеров Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 октября, один из лидеров Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА заявила, что Партия регионов планирует провести консультации со всеми политическими силами, попавшими в парламент. По ее словам, уже состоялась встреча с представителями Блока Литвина. На сегодня, сообщила Р.БОГАТЫРЁВА, есть предварительная договоренность о встрече во второй половине дня с представителями НУ-НС, а также Партия регионов вышла с предложением относительно встречи с БЮТ.

В свою очередь, лидер политического блока «Наша Украина – Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО на пресс-конференции в УНИАН назвал провокациями заявления о возможной широкой коалиции между НУ-НС и Партии регионов.

В то же время, Ю.ЛУЦЕНКО выразил убеждение в необходимости найти модель “мирного сосуществования” депутатов, которых избрал украинский народ. “При этом и права большинства, и права парламентской оппозиции должны быть обеспечены”, - подчеркнул лидер НУ-НС.