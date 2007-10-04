Луценко готов отдать ”определенные квоты” Литвину

Лидер блока «Наша Украина – Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО не исключает возможного спикерства Вячеслава КИРИЛЕНКО и Владимира ЛИТВИНА, если последний согласится присоединиться к коалиции демократических сил.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Если спикер ЛИТВИН будет более эффективным для парламента, значит, будет. Если спикер КИРИЛЕНКО будет более эффективным для парламента, значит, будет», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, отвечая на вопрос журналистов.

В то же время, на один из вопросов, который касался возможных уступок квотами, чтобы Блок Литвина присоединился к коалиции демсил, он отметил, что также не исключает и такого шага, в частности, от «Народной самообороны».

«Чтобы он (Блок Литвина) пошел на соглашение, мы готовы отказаться от определенных квот», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, добавив, что «сначала необходимо услышать позицию самого В.ЛИТВИНА, а затем из этого исходить».