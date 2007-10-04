Луценко обещает поддержать Тимошенко на пост премьера

Лидер блока «Наша Украина – Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО заявляет о готовности НУ-НС поддержать лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО в должности премьер-министра Украины.

Об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Если БЮТ предложит госпожу ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра, - а я это могу спрогнозировать на 101%, - то мы это поддержим”, - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.