Луценко обещает поддержать Тимошенко на пост премьера
16:26, 04 октября 2007Политика
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Лидер НУ-НС дал пресс-конференцию в УНИАН
Лидер блока «Наша Украина – Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО заявляет о готовности НУ-НС поддержать лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО в должности премьер-министра Украины.
Об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.
“Если БЮТ предложит госпожу ТИМОШЕНКО на должность премьер-министра, - а я это могу спрогнозировать на 101%, - то мы это поддержим”, - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.
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