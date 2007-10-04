Янукович убеждает Америку, что победитель - он

Лидер Партии регионов, премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что Партия регионов как победитель выборов имеет право на формирование коалиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета Министров, об этом он сказал сегодня во время встречи c Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Украине Вильямом ТЕЙЛОРОМ.

«Ничего неожиданного не произошло. Как мы и ожидали, зная настроения людей, Партия регионов победила, - сказал В.ЯНУКОВИЧ, комментируя результаты парламентских выборов. – Это означает, что партия победитель, в соответствии с демократическими принципами, имеет право на формирование коалиции».

По словам В.ЯНУКОВИЧА, «нам нужно как можно быстрее сформировать парламентскую коалицию и правительство. Это главная задача, этого ждет общество».

«Сегодня мы начали консультации с партиями-победителями, в частности, создали рабочую группу и представили свои предложения. Мы предлагаем широкую коалицию, которая бы позволила стабилизировать ситуацию, а не делить страну пополам», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ. Он выразил уверенность, что у депутатов нового состава Верховной Рады есть возможность создать такую коалицию.

В свою очередь В.ТЕЙЛОР поздравил народ Украины и Партию регионов с хорошо проведенными выборами. «Избирательная кампания была честной и сейчас пора формировать коалицию. Нужно, чтобы голос народа был трансформирован во власть, которая приведет Украину к процветанию», - отметил посол США.