Луценко вышел от Ющенко: он услышал все, что хотел (дополнено)

Лидер блока «Наша Украина – Народная самооборона» Юрий ЛУЦЕНКО утверждает, что сегодня во время встречи, на которой он присутствовал, Вячеслав КИРИЛЕНКО и Анатолий ГРИЦЕНКО, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подтвердил свою верность демократической коалиции.

Об этом Ю.ЛУЦЕНКО сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, «мы поговорили о сложившейся после выборов ситуации, услышали от главы государства его позицию о создании парламентского большинства на основе демократических сил».

В то же время Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что эта беседа носила общий характер и не касалась никаких фамилий.

Также лидер НУ - НС отметил, что во время встречи отмечала необходимость найти понимание между политическими силами, которые создадут демократическое большинство, а также найти понимание «с оппозицией, которая, очевидно, будет создана Партией регионов».

Отвечая на один из вопросов, который касался вчерашнего заявления Президента, Ю.ЛУЦЕНКО категорически отверг возможность того, что кто-то увидел в нем попытку давления, в частности, на Блок Юлии Тимошенко.

«Неправда, что вчерашняя позиция Президента была каким-то давлением на Ю.ТИМОШЕНКО», - сказал он, добавив, что не «нужно рассматривать заявление Президента как давление на кого-то. Я рассматриваю заявление Президента как призыв к политическим силам найти понимание».

При этом Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что между НУ - НС и БЮТ, как во время предвыборной кампании, так и сегодня, нет никаких разногласий, и никто не отказывался ни от каких взятых и подписанных обязательств.