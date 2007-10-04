Регионы назначили НУ-НС время и место встречи

“Сегодня, 4 октября, в 16.00 в Верховной Раде начнутся переговоры между Партией регионов и Блоком «Наша Украина – Народная самооборона» о формировании парламентской коалиции. Сторону Партии регионов представляют Раиса Богатырева и Борис Колесников”. Такое сообщение появилось на сайте ПР.

Напомним, что сегодня Тарас Стецькив от имени НУ-НС и Николай Томенко от Имени БЮТ заявили, что оранжевые политсилы не намерены вести с Партией регионов переговоры о формировании парламентской коалиции. И в НУ-НС и в БЮТ сказали, что единственное исключение они готовы сделать ради переговоров о статусе парламентской оппозиции. Причем, БЮТ настаивает, чтобы законодательное закрепление этого статуса состоялось именно в результате принятия законопроекта, предложенного блоком Тимошенко.