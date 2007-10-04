Томенко рассказал, о чем именно БЮТ может поговорить с регионалами

Блок Юлии Тимошенко в ближайшее время не планирует проводить никаких переговоров с Партией регионов.

Об этом корреспонденту УНИАН заявил один из лидеров БЮТ Николай ТОМЕНКО, комментируя заявление представителей Партии регионов, что они сегодня планируют договориться о переговорах с БЮТ.

Н.ТОМЕНКО отметил, что БЮТ не меняет своей позиции к формированию новой власти в Украине. По его словам, это формирование должно проходить в два этапа. Первый этап, сказал Н.ТОМЕНКО, предусматривает формирование демократической коалиции между БЮТ и блоком “Наша Украина – Народная самооборона”, без участия Партии регионов. Во время второго этапа, по его словам, должно состояться определение законодательного статуса парламентской оппозиции, в которой будет находиться Партия регионов.

Н.ТОМЕНКО отметил, что для обсуждения вопроса статуса оппозиции и принятия во втором чтении соответствующего законопроекта, инициированного БЮТ, Блок Юлии Тимошенко готов к проведению консультаций или созданию соответствующей рабочей группы. “Никаких других переговоров с Партией регионов у БЮТ в ближайшее время не планируется”, - заявил Н.ТОМЕНКО.

Как сообщал УНИАН, представитель Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА сообщила, что есть предварительная договоренность о встрече сегодня во второй половине дня с представителями НУ - НС, а также Партия регионов вышла с предложением относительно встрече с БЮТ, и сегодня до конца вечера в БЮТ обещали назначить время такой встречи.