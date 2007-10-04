ЦИК обработала 99,95% протоколов

По состоянию на 14.28 4-го октября обработано 99,95% протоколов с результатами голосования на досрочных выборах Верховной Рады Украины 30 сентября 2007 года.

По данным Центральной избирательной комиссии, за Партию регионов отдали свои голоса 34,35% избирателей, принявших участие в голосовании. БЮТ получил 30,73%, Блок “Наша Украина – Народная самооборона” – 14,16%, КПУ – 5,39% и Блок Литвина – 3,96% голосов, СПУ – 2,86%.

Не поддержали ни одну из политических сил на выборах 2,73% избирателей.