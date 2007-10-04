Тимошенко предложила Литвину что-то более конкретное, чем Янукович

Лидер блока Литвина Владимир ЛИТВИН считает, что широкая коалиция может быть создана лишь при условии твердой позиции Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО.

Об этом он сказал журналистам, оценивая по их просьбе возможность создания коалиции между Партией регионов и «Нашей Украиной – Народной самообороной».

Как передает корреспондент УНИАН, по словам В.ЛИТВИНА, в НУ-НС разные люди, которые имеют разные позиции и разное видение своего участия во власти. «Всё будет зависеть от Президента, потому что не сложно спрогнозировать сценарий развития страны в зависимости от того, какая будет коалиция. В частности, и что касается следующих президентских выборов. Я думаю, эта проблема - она будет присутствовать при любых переговорах», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

Говоря о сегодняшних консультациях, В.ЛИТВИН отметил, что ведет неформальные переговоры со всеми политическими силами. «Вчера Президент выразил пожелание, а я его понимаю как поручение, крупным партиям проводить консультации о создания коалиции», - сказал он.

В.ЛИТВИН одобрительно отнесся к вчерашнему выступлению Президента, подчеркнув, что Виктор ЮЩЕНКО поступил цивилизованно.

В.ЛИТВИН рассказал, что у него уже была встреча с Президентом, и во время нее он понял, что Президент заинтересован в том, чтобы Верховная Рада стала работоспособным органом и обеспечила спокойствие в стране.

«Я в принципе приветствую желание Президента объединить страну, а объединить ее можно через объединение политических сил на основе общей платформы, которую, очевидно, необходимо наработать», - сказал В.ЛИТВИН, заметив, что эти выборы засвидетельствовали углубление раскола в стране.

Также В.ЛИТВИН рассказал о своей вчерашней встрече с Юлией ТИМОШЕНКО, которая изложила свое видение организации власти в Украине. Он заметил, что предложения Ю.ТИМОШЕНКО были более конкретные, чем сегодняшние консультации с Партией регионов, однако, по словам В.ЛИТВИНА, его не интересуют должности.

Он сказал, что с Партией регионов они договорились продолжить неформальные консультации, как и с другими политическими силами.

В.ЛИТВИН подчеркнул, что он не собирается присоединяться к какой-либо коалиции ради должностей. «Сегодня присоединяться к кому-то – это вопрос не ко мне. Я ни к кому не собираюсь присоединяться. Я хочу, чтобы было спокойствие в стране, чтобы мы начали работать», - сказал он, выразив, в то же время, критическое отношение к созданию коалиции, которая будет иметь преимущество всего в несколько голосов.

В.ЛИТВИН считает, что такая ситуация рано или поздно приведет к новому конфликту и к новым внеочередным выборам.