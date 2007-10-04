Стецькив: НУ-НС может поговорить с ПР, но точно не сегодня

Член блока “Наша Украина - Народная самооборона” Тарас СТЕЦЬКИВ опровергает заявления представителей Партии регионов о переговорах между этими двумя политическими силами по созданию широкой коалиции.

Об этом он заявил сегодня в комментарии корреспонденту УНИАН.

“Эти заявления не отвечают действительности”, - сказал Т.СТЕЦЬКИВ. Он отметил, что на сегодняшний день “Наша Украина – Народная самооборона” ни о какой широкой коалиции не намерена вести переговоры с Партией регионов. “Такие заявления являются попыткой блефовать и посеять сомнение у избирателей”, - сказал он.

Т.СТЕЦЬКИВ отметил, что НУ-НС будет выполнять свои обязательства и будет создавать коалицию исключительно с БЮТ. По его словам, этой же позиции придерживается и лидер блока НУ-НС Юрий ЛУЦЕНКО, который сегодня встречался с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

При этом он отметил, что переговоры с Партией регионов могут быть проведены, но исключительно по вопросу их деятельности в статусе парламентской оппозиции. “Эти переговоры могут быть, но точно не сегодня”, - сказал Т.СТЕЦЬКИВ.

Как сообщал УНИАН, представитель Партии регионов Раиса БОГАТЫРЁВА сообщила, что есть предварительная договоренность о встрече сегодня во второй половине дня с представителями НУ-НС, а также Партия регионов вышла с предложением о встрече с БЮТ, и сегодня до конца вечера в БЮТ обещали назначить время такой встречи.

При этом еще один представитель ПР Сергей ЛЁВОЧКИН сегодня сообщил, что переговоры между Партией регионов и НУ-НС о создании широкой коалиции уже ведутся.