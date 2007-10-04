Симоненко собирается ”откусить” часть БЮТ?

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО надеется на создание коалиции в составе Партии регионов, КПУ, Блока Литвина и части депутатов БЮТ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции.

По мнению П.СИМОНЕНКО, создание помаранчевой коалиции является бесперспективным. По его словам, она имеет в своем составе всего 227 голосов. Такое незначительное большинство, считает П.СИМОНЕНКО, сильно осложняет процедуру избрания Председателя Верховной Рады без привлечения других политических сил.

Лидер КПУ подчеркнул, что его партия не будет принимать участия в коалиции, в составе которой будут НУ-НС и БЮТ.

П.СИМОНЕНКО отметил, что он уже встречался с лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, однако о создании коалиции они не говорили.

П.СИМОНЕНКО сообщил, что сегодня в 11 часов начались переговоры Партии регионов с Блоком Литвина. Он отметил, что формат этих переговоров ему неизвестен. П.СИМОНЕНКО считает такие переговоры естественными.

«Нужно согласовать некоторые позиции и выяснить, кто, где и в какой коалиции окажется, могут ли быть реализованы совместные проекты», - сказал лидер КПУ. Он подчеркнул, что склоняется к тому, что Блок Литвина должен поддержать позицию Партии регионов. П.СИМОНЕНКО сказал, что КПУ также может провести переговоры с Блоком Литвина, «чтобы выяснить, какие позиции у нас совпадают».

«Партия регионов, Блок Литвина, Коммунистическая партия и если еще кто-то из других фракций присоединится к этой группе, то тогда и будет создана нормальная коалиция в Верховной Раде, которая не позволит узурпировать власть помаранчевой коалиции», - сказал П.СИМОНЕНКО.

При этом он отметил, что с отдельными депутатами из БЮТ в КПУ «есть нормальная возможность сотрудничать в Верховной Раде».