ЦИК: все электронные сведения совпадают с данными в бумажных протоколах

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ заявляет, что все электронные сведения о голосовании совпадают с данными протоколов на бумажных носителях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила сегодня журналистам.

«На сегодняшний день в ЦИК поступило около 100 протоколов окружных избирательных комиссий. Между тем, отдельные протоколы возвращаются в связи с выявленными ошибками и неточностями. Но пока электронные данные соответствуют данным протоколов, которые поступили в ЦИК на бумажных носителях», - сказала она.

По ее словам, ЦИК на основе протоколов ОИК обнаружила разницу данных только на 1 избирательный бюллетень.

Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ также сообщила, что в ЦИК поступили обращения кандидатов в народные депутаты от Коммунистической партии, Соцпартии и Партии регионов, в которых указывается на возможное несоответствие электронных данных протоколам на бумажных носителях.