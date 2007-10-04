Симоненко подозревает, что Ющенко готовит себе второй срок

Лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО считает, что вчерашнее заявление Президента Виктора ЮЩЕНКО свидетельствует о его намерениях провести ревизию политической реформы и узурпировать власть.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«Заявление Президента свидетельствует только об одном: что Президент и не хотел, чтобы была действительно помаранчевая коалиция, к которой он очень часто призывал», - сказал П.СИМОНЕНКО.

По его словам, сейчас Президент призывает к совсем другому, потому что ему не нужна легитимная Верховная Рада, не нужно это большинство. П.СИМОНЕНКО убежден, что Президенту «нужен конституционный процесс, который должен разрушить достижения политической реформы и вернуться фактически к полномочиям, а может, еще и большим, которые имел Леонид КУЧМА».

Задачей вчерашнего заявления, по мнению П.СИМОНЕНКО, является уничтожение политической реформы и через конституционный процесс - узурпация власти.

«Очевидно, что Президент готовит себе второй срок пребывания на этом посту, и на это направлено его вчерашнее заявление», - сказал П.СИМОНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 3 октября В.ЮЩЕНКО в своем заявлении относительно формирования коалиции сказал, что дает поручение Партии регионов, БЮТ, блоку «Наша Украина – Народная самооборона» вместе с другими победителями парламентских выборов в Украине начать предварительные политические консультации по формированию большинства в украинском парламенте и формированию правительства Украины.