В ЦИК сказали, почему не приходят сведения из Крыма

Центральная избирательная комиссия не может получить сведения о голосовании с 21 избирательного участка на территории округа №1 в Крыму из-за проведения повторного подсчета голосов на некоторых участках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель председателя ЦИК Жанна УСЕНКО-ЧЕРНАЯ.

«На территориальном избирательном округе №1 в АРК действительно проводится повторный подсчет голосов, поэтому сведения не поступают», - сказала Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ.

Заместитель председателя ЦИК напомнила, что в соответствии с законом, повторный подсчет голосов проводится в случае невозможности установления реальных результатов голосования без повторного подсчета или в случае наличия в протоколах опечаток.

Ж.УСЕНКО-ЧЕРНАЯ уточнила, что оставшиеся 0,07% протоколов составляют сведения с 21 избирательного участка.

«Это не такое большое количество протоколов, поэтому сразу после поступления протокола окружной избирательной комиссии будет завершен процесс подведения итогов голосования», - предположила она.