Симоненко готов закрыть собой кресло спикера

13:20, 04 октября 2007
Политика
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Говорит, что он в состоянии

Лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО высказывает готовность занять должность председателя Верховной Рады Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

Отвечая на вопрос журналистов, может ли он стать председателем ВР, П.СИМОНЕНКО сказал: «Да, я в состоянии закрыть этот участок работы».

Он добавил, что его опыт и стаж работы в парламенте дают право утверждать такое.

 

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