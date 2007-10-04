Симоненко готов закрыть собой кресло спикера
13:20, 04 октября 2007Политика
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Говорит, что он в состоянии
Лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО высказывает готовность занять должность председателя Верховной Рады Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.
Отвечая на вопрос журналистов, может ли он стать председателем ВР, П.СИМОНЕНКО сказал: «Да, я в состоянии закрыть этот участок работы».
Он добавил, что его опыт и стаж работы в парламенте дают право утверждать такое.
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