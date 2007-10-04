Литвин заявляет, что его не интересует кресло спикера

Лидер одноименного блока Владимир ЛИТВИН заявляет, что проводит неофициальные консультации со всеми политическими силами, которые прошли в парламент.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам сегодня после встречи с представителями Партии регионов.

По словам В.ЛИТВИНА, он вчера встречался с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО, а перед этим – с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, что, по его мнению, можно расценивать как неформальные переговоры с блоком «Наша Украина – Народная самооборона».

Как отметил В.ЛИТВИН. во время консультаций он заявляет, что его не интересуют портфели, в том числе и должность спикера. По его словам, он обсуждает принципы создания коалиции.