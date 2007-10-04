Регионалы утверждают, что ведут с НУ-НС переговоры о широкой коалиции

Руководитель аппарата Премьер-министра Украины Виктора Януковича Сергей Левочкин сообщил, что в настоящий момент Партия регионов ведет переговоры о создании широкой коалиции с «Нашей Украиной - Народной самообороной». А 3 октября от имени Партии регионов в адрес БЮТ было направлено приглашение присоединиться к ПР и «НУ-НС». Такое сообщение появилось на сайте ПР

«В четверг мы предполагаем подписать меморандум о намерении создать коалицию, а сами переговоры будут состоять из 2 этапов. На первом мы должны будем выработать коалиционное соглашение, в котором будут определены цели дальнейшего развития Украины и принципы, на которых будет строиться коалиция. А уже на втором этапе будут распределены портфели.

Как партия-победитель, мы претендуем на то, что премьерский пост должен занять Виктор Янукович», - добавил он.