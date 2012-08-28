Магера говорит, что ВАСУ еще дважды сделал его «виновным»

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера заявляет, что Высший административный суд Украины 27 августа принял еще два решения относительно противоправности его действий во время принятия решений ЦИК относительно организации и проведения парламентских выборов 28 октября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Магера сообщил сегодня журналистам после завершения заседания ЦИК.

«Вчера появились два новых решения Высшего административного суда, которые продублировали вроде бы признания моих действий противоправными», - сказал А.Магера.

Заместитель председателя ЦИК обратил внимание на то, что вчерашние решения были приняты той же коллегией судей, которая признала законность решения и отдельного постановления Киевского апелляционного административного суда относительно необходимости отмены регистрации кандидатом в народные депутаты бывшего первого заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка.

«Возможно, это какой-то комплимент, что настолько внимание приковано к моей скромной личности. Но, как мне кажется, это ненормальная ситуация. Как известно, распределение судебных дел у нас осуществляется с помощью компьютера. У меня возникает вопрос: почему одна и та же коллегия из трех судей рассматривает все три дела, касающиеся персонально меня», - поинтересовался А.Магера.

Он уточнил, что последние решения ВАСУ касались возвращения жалоб для уточнения одному из кандидатов депутаты, который обращался с ними в ЦИК.

По словам А.Магеры, именно эти действия были признаны противоправными.

«По-видимому, по мнению судебного органа, не надо выполнять нормы закона о выборах народных депутатов, которая предусматривает возможность возвращения жалоб без рассмотрения для исправления недостатков», - отметил он.

А.Магера подчеркнул, что суд должен руководствоваться при принятии своих решений исключительно нормами закона, в противном случае, при условии использования таких жалоб, может быть сорван избирательный процесс.

«Суд должен был бы быть независимым, но, по моему глубокому убеждению, суд должен быть зависимым от закона. Если он начинает быть независимым от закона, то это не судебный орган», - убежден заместитель председателя ЦИК.

Как сообщал УНИАН, 24 августа Высший административный суд Украины подтвердил законность постановления и отдельного постановления Киевского апелляционного административного суда об отмене регистрации В.Сацюка кандидатом в народные депутаты и противоправности действий заместителя председателя ЦИК А.Магеры и члена комиссии Валерия Шелудько во время подготовки к рассмотрению на заседании комиссии вопроса о регистрации В.Сацюка.