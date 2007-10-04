Богатырева, Колесников и Литвин обсуждают формирование коалиции

12:30, 04 октября 2007
Политика
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После обещают выйти к прессе

В здании Верховной Рады проходят переговоры между Партией регионов и Блоком Литвина о формировании парламентской коалиции.

Как сообщает пресс-служба Партии регионов, сторону “Регионов” представляют Раиса БОГАТЫРЕВА и Борис КОЛЕСНИКОВ.

В пресс-службе также сообщили, что после завершения переговоров планируется подход политиков к прессе.

 

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