Богатырева, Колесников и Литвин обсуждают формирование коалиции

В здании Верховной Рады проходят переговоры между Партией регионов и Блоком Литвина о формировании парламентской коалиции.

Как сообщает пресс-служба Партии регионов, сторону “Регионов” представляют Раиса БОГАТЫРЕВА и Борис КОЛЕСНИКОВ.

В пресс-службе также сообщили, что после завершения переговоров планируется подход политиков к прессе.