Кого Мороз увидел под юбкой у Тимошенко

Лидер СПУ Александр Мороз признал поражение Соцпартии на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом говорится в заявлении Мороза, размещенном на сайте СПУ.

“Проходит ли, не проходит ли она (Соцпартия – ред.) через 3%-й барьер, для нее это поражение”, - признал Мороз. “Внутренние причины этого поражения будут проанализированы, а выводы сделаны”, - обещает лидер СПУ.

В то же время Мороз не склонен винить только свою политсилу. Он утверждает, что причиной, или одной из причин поражения социалистов стало предательство СПУ... избирателями, которые продавали свои голоса. “Чтобы взять грош, а отдать миллионы, чтобы продаться по одному, а вместо этого продать общество. Это предательство”, - заявил Мороз.

Теперь Мороз уже хочет, чтобы Тимошенко стала премьером, и Украина на собственном опыте почувствовала, насколько была не права, не отдав голоса за СПУ. “Общество, как и человек, учится по большей части не на чужом, а на собственном опыте. Его нужно быстрее приобрести. Потому хотелось бы, чтобы правительство Ю.Тимошенко было создано и чтобы оно поработало хотя бы два года. Год, когда в неудачах будут обвинять предыдущее правительство. Год – когда обвинять будет никого. Возможно тогда люди на себе почувствуют суть “украинского прорыва”, суть «сострадательного» отношения премьера к малообеспеченным людям”.

“Слава Богу, теперь не нужно выдумывать, как обвинить социалистов. Они не мешают. А открутиться от конкуренции со стороны Ю.Т. (Юлии Тимошенко – ред.) все равно никому не удастся. Она накрыла юбкой (в фольклорном смысле) всех авантюристов. Те сначала рассчитывали на имидж "решительного президента", а потом на его преимущество. Но команда Ю.Т. оказалась болем креативной, пропагандистски переиграла конкурентов”.

Судя по тону заявления, лидер СПУ теперь злорадствует, представляя себе, какие сложности ожидают Виктора Ющенко. “Теперь В.Ю. придется становиться в красивые позы, говорить о победе демократии. К этому его будут подталкивать "юные любі друзі", прикрывая общей идеей демократии собственную вину за провал своих расчетов, втягивание главы государства в, известно заранее, непрестижную игру. Это, однако, хорошо для ситуации – в конечном итоге кто-то должен пропагандировать деятельность КМ и премьера, особенно накануне президентской кампании", – подытожил лидер СПУ.