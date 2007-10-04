Третьяков: широкая коалиция невозможна
И в придачу нецелесообразна
|Александр Третьяков
Третьяков также полностью поддерживает лидеров НУНС Юрия Луценко и Вячеслава Кириленко, а также лидера БЮТ Юлию Тимошенко, заявивших, что все достигнутые ранее договоренности между НУНС и БЮТ должны быть соблюдены. «В межблоковом соглашении четко выписано, что правительство должно быть сформировано по квотному принципу 50 на 50. А должность премьера должна отойти к БЮТ как победителю среди демократических сил», - отметил Третьяков. Кандидат в депутаты убежден, что общая ответственность демократических сил перед избирателями гарантирует создание дееспособного и профессионального правительства.
В то же время кандидат в депутаты отметил, что диалог с Партией Регионов должен продолжаться на всех уровнях: «Для внесения изменений в действующую Конституцию нужно 300 голосов, и, безусловно, демократическая коалиция должна и будет искать компромисс с регионалами. Партия, получившая поддержку трети избирателей, - является не нашими оппонентами, а нашими союзниками в вопросе объединения страны».
Третьяков также уверен, что одной из первых инициатив фракций НУНС и БЮТ в парламенте должно быть принятие закона об оппозиции: «Мы живем по демократическим правилам, и оппозиционные парламентские и внепарламентские силы должны быть наделены правами, гарантирующими им контроль над чистоплотностью власти», - говорится в заявлении.