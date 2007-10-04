Третьяков: широкая коалиция невозможна

Кандидат в народные депутаты от блока НУНС Александр Третьяков выступает за создание демократической коалиции. Об этом он заявил журналистам в Киеве, сообщает “Главред” . «Создание широкой коалиции из Партии Регионов, НУНС и БЮТ в сегодняшних условиях не только не возможно, но и нецелесообразно, - отметил Третьяков. – Демократические силы получили превосходство на досрочных выборах, и, как и обещали избирателям, должны быстро и уверенно сформировать коалицию и правительство».

Третьяков также полностью поддерживает лидеров НУНС Юрия Луценко и Вячеслава Кириленко, а также лидера БЮТ Юлию Тимошенко, заявивших, что все достигнутые ранее договоренности между НУНС и БЮТ должны быть соблюдены. «В межблоковом соглашении четко выписано, что правительство должно быть сформировано по квотному принципу 50 на 50. А должность премьера должна отойти к БЮТ как победителю среди демократических сил», - отметил Третьяков. Кандидат в депутаты убежден, что общая ответственность демократических сил перед избирателями гарантирует создание дееспособного и профессионального правительства.

В то же время кандидат в депутаты отметил, что диалог с Партией Регионов должен продолжаться на всех уровнях: «Для внесения изменений в действующую Конституцию нужно 300 голосов, и, безусловно, демократическая коалиция должна и будет искать компромисс с регионалами. Партия, получившая поддержку трети избирателей, - является не нашими оппонентами, а нашими союзниками в вопросе объединения страны».

Третьяков также уверен, что одной из первых инициатив фракций НУНС и БЮТ в парламенте должно быть принятие закона об оппозиции: «Мы живем по демократическим правилам, и оппозиционные парламентские и внепарламентские силы должны быть наделены правами, гарантирующими им контроль над чистоплотностью власти», - говорится в заявлении.