Каськив уверен, что премьером будет Тимошенко

Кандидат в народные депутаты от блока „Наша Украина – Народная самооборона”, лидер Гражданской партии „Пора” Владислав КАСЬКИВ уверен, что лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО займет должность премьер-министра Украины.

Такое мнение он высказал в комментарии агентству УНИАН.

«Юлия ТИМОШЕНКО однозначно займет должность премьер-министра Украины», - сказал В.КАСЬКИВ.

По его словам, на политсовете блока не будут рассматриваться другие кандидатуры. Также он сообщил, что в ближайшие дни состоится совместный политсовет НУ-НС и БЮТ.