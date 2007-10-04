Каськив уверен, что премьером будет Тимошенко
11:06, 04 октября 2007Политика
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Будет совместный политсовет НУ-НС и БЮТ
|Владислав Каскив
Такое мнение он высказал в комментарии агентству УНИАН.
«Юлия ТИМОШЕНКО однозначно займет должность премьер-министра Украины», - сказал В.КАСЬКИВ.
По его словам, на политсовете блока не будут рассматриваться другие кандидатуры. Также он сообщил, что в ближайшие дни состоится совместный политсовет НУ-НС и БЮТ.
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