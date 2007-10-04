Советник Авакова заявляет о манипуляциях в 174-ом округе

Советник председателя Харьковской облгосадминистрации Александр ПРОТАС заявляет о серьезных манипуляциях с протоколами на одном из избирательных участков округа №174.

Как передает корреспондент УНИАН, о документально зафиксированных нарушениях при подсчете голосов на 35-м участке округа № 174 в Московском районе Харькова А.ПРОТАС сообщил в среду на пресс-конференции в пресс-центре «Майдан Свободы».

По его словам, члены комиссии этого участка подписывали и заверяли мокрой печатью чистые, незаполненные протоколы. В.ПРОТАС утверждает, что эти бюллетени затем отвезли в окружную избирательную комиссию на автомобиле с российскими номерами, и он готов свидетельствовать в том, что результаты голосования на этом участке были фальсифицированы в пользу одной из партий.

А.ПРОТАС заявил, что, по его мнению, члены избирательной комиссии участка №35 округа №174 совершили преступные действия с целью фальсификации результатов голосования, и сообщил, что в связи с этим обратился с заявлением в Службу безопасности Украины.

Зафиксированные факты дают основания утверждать, сказал А.ПРОТАС, что «мы столкнулись с довольно хорошо подготовленной системой, которая работает уже не первый год».

При этом А.ПРОТАС продемонстрировал журналистам видеозаписи и показал незаполненные бланки протоколов с мокрыми печатями и подписями всех, кроме одного, членов комиссии. Он сообщил также о факте грубого давления со стороны председателя комиссии Ольги МЕРЕЖКО на члена комиссии Романа ВОЛОВИЧА, который отказался ставить свою подпись на чистом бланке.

Именно О.МЕРЕЖКО, как утверждает А.ПРОТАС, повезла протоколы в окружную комиссию на автомобиле с российским номерами, и у него вызывает подозрение то, что результаты голосования на участке №35 слишком заметно расходятся с общими результатами по округу. Советник губернатора заявил, что благодаря манипуляциям в Московском районе такие политические силы, как БЮТ и “Наша Украина – Народная самооборона”, потеряли около 4% голосов избирателей.