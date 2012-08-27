«Бабушка с котом» сменила место прописки (фото)

Как сообщает тернопольский портал "Погляд", бигборд появился на ул. Протасевича, 39 (Збаражское кольцо).

Как сообщал УНИАН, в ночь на 15 августа в Днепродзержинске были демонтированы бигборды с фотографией бабушки с котом на руках и подписью «Узнала, что внук голосовал за регионы, переписала дом на кота».

15 августа появилась информация, что автора скандального бигборда Максима Голосного объявили в розыск, а владелица рекламной площади после "серьезного разговора с высокопоставленным чиновником" находится в реанимации.

21 августа во время пресс-конференции в УНИАН В.Куприй - владелец бигбордов в Днепродзержинске - заявил, что конструкции демонтированы незаконно, и выразил возмущение отсутствием реакции милиции.