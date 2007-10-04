ЦИК обработала 99,87% протоколов

По данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 22.12 среды, 3 октября, обработано 99,87% протоколов участковых избирательных комиссий.

Как передает корреспондент УНИАН, согласно последним данным ЦИК, за Партию регионов проголосовали 34,34% избирателей, за Блок Юлии Тимошенко - 30,74%, за блок “Наша Украина – Народная самооборона” – 14,16%, за Коммунистическую партию Украины – 5,39%, за Блок Литвина – 3,96%, за Социалистическую партию Украины – 2,86%.

Не поддержали ни одну из политических сил 2,73% избирателей.