ЦИК отменил регистрацию мажоритарщика от партии Королевской
16:59, 25 августа 2012Политика
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Решение было принято сегодня на заседании ЦИК.
Ирина Дроздова снялась с выборов. Фото: kremen.gov.ua
Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидата в народные депутаты Ирины Дроздовой, которая баллотировалась в одномандатном избирательном округе №146 (Полтавская область) от партии «Украина – вперед!».
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании ЦИК.
Регистрация И.Дроздовой была отменена на основании ее собственного заявления об отказе баллотироваться.
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