ЦИК отменил регистрацию мажоритарщика от партии Королевской

Центральная избирательная комиссия отменила регистрацию кандидата в народные депутаты Ирины Дроздовой, которая баллотировалась в одномандатном избирательном округе №146 (Полтавская область) от партии «Украина – вперед!».

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято сегодня на заседании ЦИК.

Регистрация И.Дроздовой была отменена на основании ее собственного заявления об отказе баллотироваться.