У Гереги - 3 квартиры, 2 авто и 2 земельных участка - декларация

Об этом свидетельствуют данные ее декларации об имуществе, расходах и обязательствах финансового характера за 2011 год, обнародованной на сайте ЦИК.

В частности, Г.Герега имеет 3 квартиры площадью – 189,5; 63,3 и 151,2 кв. м. Также ей принадлежит садовый дом площадью 120 кв. м, гараж 19,6 кв. м и другое недвижимое имущество - 16,1 кв. м. При этом секретарь Киевсовета также владеет двумя большими земельными участками – 20 2500,0 кв. м и 18741,0 кв. м.

Сумма общего совокупного дохода в прошлом году составляла 7 млн 5 тыс. 781 грн, из которых 294 тыс. 42 грн – заработная плата, а 6 млн 711 тыс. 739 грн – дивиденды и проценты. Г.Герега также владеет двумя легковыми автомобилями – Isuzu Trooper (1998 года выпуска) и Lexus LS430 (2005 года выпуска). На банковских счетах и на счетах других финучреждений у Г.Гереги находится 3 тыс. 941 грн, которые вложены в отчетном году.

Размер взносов в уставный капитал обществ, предприятий и организаций составляет 18 млн 909 тыс. 400 грн, из которых в отчетном году - 1 млн 314 тыс. 900 грн.

В прошлом году Г.Герега добровольно застраховалась на 11 тыс. 124 грн, а на содержание своего имущества потратила 44 тыс. 808 грн. При этом 3 млн 136 тыс. 548 грн пошло на погашение основной суммы кредита.

В то же время совокупный доход семьи секретаря Киевсовета (мужа и сына) в 2001 году составил 8 млн 652 тыс. 183 грн, из которых 222 тыс. 786 грн – заработная плата, 7 млн 177 тыс. 657 грн – дивиденды и проценты, а 1 млн 251 тыс. 740 грн - доход от передачи в аренду имущества. Семья Г.Гереги имеет в своей собственности 6 земельных участков площадью – 217500 кв. м; 93701; 32393; 51171; 638,02 и 1330 кв. м. Кроме того, члены ее семьи владеют двумя домами – 109 и 162,1 кв. м; 4 квартирами – 151,2; 57; 38,22; 28,8 кв. м, садовым домом – 120 кв. м и другим недвижимым имуществом 17 кв. м. При этом транспортные средства у них отсутствуют.

Сумма средств на банковских счетах семьи Г.Гереги составляет 78 тыс. 769 грн; а размер взносов в уставный капитал обществ, предприятий – 19 млн 903 тыс. 140 грн.

На содержание своего имущества семья секретаря Киевсовета потратила 1 млн 67 тыс. 902 грн, а на погашение основной суммы кредита – 3 млн 223 тыс. 440 грн.