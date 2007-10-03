Ющенко предлагает поделить с оппозицией должности в Кабмине и ВР

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подчеркивает необходимость предоставления оппозиции руководящих должностей в правительстве и парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Берлине, комментируя по просьбе журналистов свое сегодняшнее заявление, в котором призвал победителей парламентских выборов объединиться вокруг национальных приоритетов.

В.ЮЩЕНКО отметил, что для создания демократической коалиции есть голоса, их достаточно, чтобы сформировать правительство, но это не решит вопрос стабильности в государстве.

В.ЮЩЕНКО отметил, что политические силы должны начать диалог и четко определить приоритеты и нормы сосуществования власти и оппозиции.