Соцпартия будет требовать пересчета голосов

Социалистическая партия Украины будет требовать пересчета голосов на досрочных парламентских выборах.

Об этом председатель фракции социалистов в Верховной Раде V созыва Иван БОКИЙ заявил в эфире телеканала НТН, отвечая на вопрос, хотят ли социалисты пересчитать голоса.

"Мы требуем пересчитать голоса, тем более, что у нас есть абсолютно правдивые свидетельства того, что наши голоса или крадут, или элементарно их хотят скрыть", - заявил И.БОКИЙ.

По его мнению, эти факты не единичные.

"Не только на отдельных участках. Я думаю, что на многих, очень многих округах надо пересчитать, потому что крали не только у нас, крали и у других партий. И знаете, делалось это так называемыми оппозиционными силами, которые сегодня, собственно, имеют высшую власть в государстве", - подчеркнул И.БОКИЙ.

Как сообщал УНИАН, по данным обработки 99,76% протоколов участковых избирательных комиссий, за Социалистическую партию Украины проголосовали 2,86% избирателей.