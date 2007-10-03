Соцпартия будет требовать пересчета голосов
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|Иван БОКИЙ
Об этом председатель фракции социалистов в Верховной Раде V созыва Иван БОКИЙ заявил в эфире телеканала НТН, отвечая на вопрос, хотят ли социалисты пересчитать голоса.
"Мы требуем пересчитать голоса, тем более, что у нас есть абсолютно правдивые свидетельства того, что наши голоса или крадут, или элементарно их хотят скрыть", - заявил И.БОКИЙ.
По его мнению, эти факты не единичные.
"Не только на отдельных участках. Я думаю, что на многих, очень многих округах надо пересчитать, потому что крали не только у нас, крали и у других партий. И знаете, делалось это так называемыми оппозиционными силами, которые сегодня, собственно, имеют высшую власть в государстве", - подчеркнул И.БОКИЙ.
Как сообщал УНИАН, по данным обработки 99,76% протоколов участковых избирательных комиссий, за Социалистическую партию Украины проголосовали 2,86% избирателей.