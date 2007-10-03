ЦИК обработала 99,78% протоколов
18:53, 03 октября 2007Политика
1045 0
у ПР – 34,32%, у БЮТ – 30,75%
По данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 18.23, обработано 99,78% протоколов участковых избирательных комиссий.
Как передает корреспондент УНИАН, согласно последним данным ЦИК, за Партию регионов проголосовали 34,32% избирателей, за Блок Юлии Тимошенко - 30,75%, за блок “Наша Украина – Народная Самооборона” – 14,17%, за Коммунистическую партию Украины – 5,38%, за Блок Литвина – 3,96%, за Социалистическую партию Украины – 2,86%.
Не поддержали ни одну из политических сил 2,73% избирателей.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter