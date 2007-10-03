Антипервенство: Кто не сдал больше протоколов?
18:22, 03 октября 2007Политика
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Лидеры Симферополь, Раздельная и Северодонецк
По данным Центральной избирательной комиссии, к 17.46 3 октября не закончен подсчёт голосов:
в ТИО-1 (Симферополь) осталось 25 участков;
в ТИО-8 (пгт Красногвардейское, Крым) - 1;
в ТИО-9 (Винница) - 9;
в ТИО-29 (Днепропетровск) - 4;
в ТИО-109 (Северодонецк) - 14;
в ТИО-137 (г.Раздельная, Одесская обл.) - 25;
в ТИО-141 (Измаил) - 1;
в ТИО-183 (Люботин, Харьковская обл.) - 1;
в ТИО-218 (Киев, Шевченковский р-н) - 2.
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