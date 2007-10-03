Антипервенство: Кто не сдал больше протоколов?

18:22, 03 октября 2007
Политика
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Лидеры Симферополь, Раздельная и Северодонецк

По данным Центральной избирательной комиссии, к 17.46 3 октября не закончен подсчёт голосов:

в ТИО-1 (Симферополь) осталось 25 участков;

в ТИО-8  (пгт Красногвардейское, Крым) - 1; 

в ТИО-9  (Винница) - 9;

в ТИО-29 (Днепропетровск) - 4;

в ТИО-109  (Северодонецк) - 14;

в ТИО-137  (г.Раздельная, Одесская обл.) - 25;

в ТИО-141 (Измаил) - 1;

в ТИО-183 (Люботин, Харьковская обл.) - 1; 

в ТИО-218  (Киев, Шевченковский р-н) - 2. 

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